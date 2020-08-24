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Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı
Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde deniz dibine kaçak inşa edilen duvarlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pina yarımadasındaki 5 yıldızlı ultra lüks bir otelin önünde bulunan duvarlar gece gündüz yapılan çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.
Yaşam 24 Ağustos 2020 - 14:53

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine kaçak inşa edilen duvar çıkarılmaya başlandı. Pina yarımadasında bulunan deniz dibindeki duvarlar, duvarları koyan otel tarafından denizden alındı. Gece gündüz çalışan iş makineleri yaklaşık 100 adet beton bloğu deniz dibinden çıkardı.

KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin özel dalış ekibi ile bölgeye giderek duvarları yerinde inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Muğla Gıda Kontrol Müdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri de incelemelerin ardından sorumlular hakkında tutanak tutup cezai işlem uyguladı. (İHA)

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