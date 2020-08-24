Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı
Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine kaçak inşa edilen duvar çıkarılmaya başlandı. Pina yarımadasında bulunan deniz dibindeki duvarlar, duvarları koyan otel tarafından denizden alındı. Gece gündüz çalışan iş makineleri yaklaşık 100 adet beton bloğu deniz dibinden çıkardı.
KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin özel dalış ekibi ile bölgeye giderek duvarları yerinde inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Muğla Gıda Kontrol Müdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri de incelemelerin ardından sorumlular hakkında tutanak tutup cezai işlem uyguladı. (İHA)