Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş yoğun bakımda!

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, hastaneye kaldırıldı. Hamdi Gezmiş'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Haberi, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Bora Gezmiş, “Değerli Arkadaşlarım, kardeşim Hamdi Gezmiş geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi altındadır Çarşamba günü ameliyatı gerçekleşecektir. Yakın ilgilerinizden dolayı ailemiz adına teşekkür ederiz” diye belirtti.

Deniz Gezmiş Vakfı’ndan yapılan açıklamada ise “Vakfımızın Başkan Yardımcısı Hamdi Gezmiş, geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle şu an yoğun bakımdadır. Ailemizin bekleyişi sürecinde göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz” denildi.