Deniz görmemiş çocuklara “Bir Deniz 1000 Çocuk” projesi

Muğla’nın Datça ilçesindeki bir butik otel sahibi Türkiye’de yaşayıp deniz görmemiş ve maddi imkanı olmayan çocuklara otelini ücretsiz açacak. “BirDeniz1000Çocuk” projesiyle başlatılan projeden 15 Mayıs 15 Haziran aralığında 40’ar çocuk ve öğretmenleri faydalanabilecek.

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Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 54 yatak kapasiteli Ellyshome Butik Otel sahibi Kazım Metin Türkiye'de yaşayıp deniz görmemiş ve maddi imkanı olmayan çocuklara otelini ücretsiz açacak.

“BirDeniz1000Çocuk” projesiyle başlatılan projeden 15 Mayıs – 15 Haziran'da 40'ar çocuk ve öğretmenleri faydalanabilecek. Tatil süresi 3 gece 4 gün veya 4 gece 5 gün olacak. Kazım Metin, “Çocukların mayolarına kadar her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Özel eğitmen ve öğretmenlerle çeşitli etkinlikle de yapılacak” dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğup İTÜ İnşaat Fakültesini bitiren ve uzun yıllar Almanya'da yaşayan Kazım Metin eşi Bilge ve iki kız çocuğu ile uzun zamandan bu yana böyle bir projeyi planladıklarını söyledi.

DOĞDUĞU COĞRAFYA İNSANIN KADERİDİR

Son 10 senedir Datça Mesudiye'de mülkü kendisine ait bir butik otel işleten Kazım Metin projesini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Son eklediğimiz odalar ile 54 yatak kapasite ulaşmış olmamız bir otobüs dolusu çocuğu ağırlama imkanı verdiği için uzun zamandan beri yapmak istediğimiz projeye bu sene start verme imkanı oldu.

Amaç nedir derseniz; denizle coğrafik bağı olmayan illerdeki ve maddi imkanları kısıtlı çocukların hayatına küçük bir dokunuş. Hani derler ya ‘doğduğu coğrafya insanın kaderidir' bizde diyoruz ki, ‘O kadere bir renk atalım. Rüyalarına, hayallerine ‘denizi' dahil edelim.

Geçirecekleri üç beş gün de güzel anı biriktirsinler. Kendi açımızdan küçük bir dokunuş, onların yaşamında önemli ve kıymetli olacağı düşüncesindeyim. Tatil süresi olarak uzaktan gelenler için 3 gece 4 gün, yakından gelenler için de 4 gece 5 gün olarak düşünüyoruz ama tabii ki katı kural olmadan okulların izin durumuna göre esnek davranacağız”

“HİÇ BİR MADDİ BEKLENTİMİZ YOK”

Kendi bünyelerinde ağırlayacakları çocuklar için kimseden herhangi maddi bir beklenti içerisinde olmadıklarını da özellikle dile getiren iş insanı Metin şöyle devam etti:

“Bunların hepsi organize edildi. Kaymakamlık ve belediye de bazı projelerde destek veriyor. Ulaşım konusu kurumlar üzerinden organize edilemez ise tüm masrafları karşılayacak fakülteden bir işveren arkadaşım devreye girecek.

SANAT, MÜZİK, DANS ATÖLYELERİ

Konaklama yeme içme bizim tarafımızdan karşılanacak. Bulundukları sürede kullanacakları mayo ve havlular yine tekstilci bir arkadaş tarafından temin edilecek. Sanat, müzik, dans ve atölye çalışmaları, Datça Sanat ve Kültür Derneği tarafından organize edilecek.

GEZİLER, YÜZME DERSLERİ

Yarımada gezintileri yerel rehber ve öğretmenler tarafından yaptırılacak. Ve en önemlisi olan çocukların can güvenliği için lazım olan cankurtaran ve yüzme hocalarını konusunda Datça Belediyesi destek olacak. Amacımız bizimle sınırlı kalmayıp yaygınlaşıp büyümesi ve sürekliliğinin yaratılması.

İstanbul ve İzmir den arayan öğretmenlerimiz oldu. Okullarında deniz görmeyen sayısız çocuğun olduğunu ve projeye dahil olma isteklerini ilettiler. İlginç acı bir gerçek.”

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