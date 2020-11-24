Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Deniz kaplumbağasını zıpkınla vurdular
Deniz kaplumbağasını zıpkınla vurdular
Antalya'nın Finike ilçesinde boynundan zıpkınla vurulmuş halde bulunan caretta caretta, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alındı.
Yaşam 24 Kasım 2020 - 08:30

Finike’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boynuna zıpkın saplanmış halde buldukları deniz kaplumbağası için DEKAMER yetkilileri ile iletişime geçti.

Yaralı caretta caretta, DEKAMER görevlilerince alınarak merkeze getirildi. Boynundaki zıpkın operasyonla çıkarılan yaralı caretta caretta tedaviye alındı.

(FOTO: İHA)

Yaralı deniz kaplumbağasının pansumanını yapan DEKAMER görevlisi Kerem Gökdağ, “Kaplumbağanın ense kısmında zıpkın ucu vardı. 1 saatlik operasyonla zıpkın ucu çıkartıldı. Sağlığı açısından çok kritik bir yerdeydi. Hem omuriliğin hem de oradan geçen büyük bir damarın üzerindeydi. Şu anda sağlık durumu iyi” dedi. (İHA)

Son güncelleme: 08:34 - 24.11.2020
Etiketler