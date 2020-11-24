Deniz kaplumbağasını zıpkınla vurdular

Finike’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boynuna zıpkın saplanmış halde buldukları deniz kaplumbağası için DEKAMER yetkilileri ile iletişime geçti.

Yaralı caretta caretta, DEKAMER görevlilerince alınarak merkeze getirildi. Boynundaki zıpkın operasyonla çıkarılan yaralı caretta caretta tedaviye alındı.

Yaralı deniz kaplumbağasının pansumanını yapan DEKAMER görevlisi Kerem Gökdağ, “Kaplumbağanın ense kısmında zıpkın ucu vardı. 1 saatlik operasyonla zıpkın ucu çıkartıldı. Sağlığı açısından çok kritik bir yerdeydi. Hem omuriliğin hem de oradan geçen büyük bir damarın üzerindeydi. Şu anda sağlık durumu iyi” dedi. (İHA)