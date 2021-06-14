Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Bu kez de turizm cenneti kıyılar tehdit altında

Marmara’da görülen deniz salyası istilasının ardından Dikili ilçesi kıyılarında da Sargassum (kahverengi alg) isimli deniz yosunları görülmeye başlandı. Uzmanlardan ise bu yosunlarla ilgili acil uyarı geldi.

“BİR AN ÖNCE BU YOSUNLARIN BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR”

Hemen önlem alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, “Deniz kıyılarımızdaki müsilaj istilasına ek olarak, acilen gerekli tedbirler alınmazsa Dikili sahillerindeki gibi yoğun olarak yeni yeni görmeye başladığımız Sargassum isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Biran önce kıyılarımızda Sargassum popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor” dedi.

MEKSİKA’DA KIRMIZI ALARM VERİLMİŞ

Denizlerde tehlikesiz olan ve karada görüldüğünde çürük yumurta kokusuna benzer bir kokuyu etrafa yayan bu yosunlar, Akdeniz kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında çok sık görülüyor.

“Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor” diyen Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

“2019 yılında Meksika’nın Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca ünlü plajları, çamur rengi yosunların istilasına uğradı. 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi nedeniyle deniz suyunun ısınması ve deniz akıntılarının yön değiştirmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdi. Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu.”

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

“Kıyıya vuran yosunlar hava ile temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler.”

KAPLUMBAĞALAR, TEHDİDİ ÖNLÜYOR

Prof. Dr. Barbaros Çetin, deniz kaplumbağalarının bu yosunu tüketerek tehlikeyi önlediğine işaret etti. Çetin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur. Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar. Örneğin; deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor

İlginizi Çekebilir Akdeniz'de müsilaj endişesi! İnceleme başlatıldı