Deniz Saypınar kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı

Miami’ye gitmek için Texas Havalimanı’na giden vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.

Instagram hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki sporcu, şu ifadeleri kullandı:

“İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa.”

“Türkiye’de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. Ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim. Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum.”

“Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?”