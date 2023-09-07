‘Deniz seviyesinin yükselmesi İstanbul’da tarihi yapıları etkileyecek’

İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesindeki yükselmenin İstanbul'da kıyılarda yer alan konak, saray, dini ve tarihi yapılar, İzmir'de ise körfez ve tatil beldeleri için risk oluşturduğu açıklandı.

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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin öngördüğü en olumsuz senaryo olan, deniz seviyesinin küresel olarak yüzyılın ortasında 0,5 metre, yüzyılın sonunda ise 1 metre yükseleceği hesaplamasına dayanarak Küresel Denge Derneği tarafından hazırlanan bir rapor, İstanbul ve İzmir’de deniz seviyesindeki değişiklikleri incelendi.

İSTANBUL’DAKİ RİSKLER

Rapora göre, İstanbul Boğazı’nın tamamı ve özellikle de kıyılarda yer alan konak, saray, dini ve tarihi yapıların deniz seviyesindeki değişimden etkilenmesi bekleniyor. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı gibi saraylar ile Şemsi Paşa Camii ve Ortaköy Camii gibi değerli yapıların korunması için daha kalıcı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Deniz seviyesinin yükselmesinin Göksu, Küçüksu ve Kurbağalıdere’de akarsu yataklarının bir bölümünü sular altında bırakabileceği öngörülüyor.

İstanbul’da deniz seviyesinin yükselmesi durumunda iskelelerde de bazı yenilemeler yapılması gerekecek. Üsküdar İskelesi’nde lodoslu havalarda oluşacak fırtına kabarmalarına karşı mühendislik tedbirlerinin, Kadıköy’de ise deniz seviyesinde yükselmenin ardından yaşanabilecek fırtına kabarmalarının metro girişlerini etkileyebileceği, bu durumlar için önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Prens Adaları’nda özellikle yerleşim yerlerinin bulunduğu iskele ve kıyı bölgeleri de etkilenebilecek alanlar arasında gösterildi.

Raporun yazarlarından Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, İstanbul’da Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerde 6 milyondan fazla insanın yaşadığı bilgisini paylaşarak, “Şehirde, yüksekliği 2 metreden az olan 120 kilometrekarelik bir alan risk altında. Bu, neredeyse Maltepe ve Fatih ilçelerinin toplam yüzölçümüne eşdeğer bir alan. İstanbul’un güney kıyılarının deniz seviyesindeki değişimden daha fazla etkileneceği hesaplanıyor” dedi.

İZMİR’DEKİ RİSKLER

İzmir’de deniz seviyesindeki değişimden en çok İzmir Körfezi’nin etkileneceği kaydedilen raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin, kıyı boyunca bazı alanların sular altında kalmasına ve tuzlu suların yeraltı sularına karışmasına sebep olacağı, bu durumun da tarımsal üretim açısından ciddi sorunlara yol açacağı ifade edildi.

İzmir’in tatil beldeleri için de uyarılarda bulunulurken Güzelbahçe dahil bazı plaj alanlarının daralabileceği, kıyıdaki iskele gibi yapıların özelliklerini kaybedebileceği, Sığacık Koyu’nda tekne bağlama yerlerinin ve marinaların risk altında olduğu bildirildi.

Rapora göre, Türkiye’nin önemli kuş üreme alanları arasında yer alan Gediz Deltası Kuş Cenneti ile Çamaltı Tuzlası, Küçük Menderes Deltası, Mavişehir, Çakalburnu Dalyan ve İnciraltı Kent Ormanı gibi doğal kıyılar da risk altında bulunuyor. (AA)