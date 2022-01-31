Deniz soğudu balık bollaştı! Hamsinin fiyatı düştü

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle denizlerde ballık bolluğu yaşanıyor. Ağlarda kendini yeniden gösteren hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya kadar düştü.

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Geçen ay Gürcistan’a kaçan hamsi, soğuk hava ile tekrar Karadeniz’e döndü.

Karadeniz’de olmaması sebebiyle kilosu 60 liraya kadar çıkan hamsi, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor.

“BEKLEDİĞİMİZ HAVA GELDİ”

Düzce’de balıkçılık yapan Muhammet Özer, “1 aydır kardan dolayı yollar kapalıydı. Denize açılamıyorduk, balık tutmaya gidemiyorduk. Şu an ise beklediğimiz hava geldi” dedi.

“HAMSİ DAHA LEZZETLİ”

Hamsinin en yağlı döneminde olduğunu vurgulayan Özer, “Şu anda en lezzetli balık hamsi. Hamsi bu dönemde yağlı ve daha lezzetli. Hamsiden sonra en çok tercih edilen balık çeşidi ise istavrit. Sırasıyla levrek, çipura ve çinekop geliyor” diye konuştu.

“BALIĞIN KULAĞI KIRMIZI OLMALI”

Vatandaşların balığın taze olup olmadığını anlayabileceğini vurgulayan Muhammet Özer, “Vatandaşlar taze balığı kulağından anlayabilir. Taze balığın kulağının kırmızı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

