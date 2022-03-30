Deniz çekilince ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin oldu

Alanya'nın Kestel ve Mahmutlar Mahallesi'nde deniz çekilmesi meydana geldi. Denizin çekilmesiyle ortaya çıkan kayalar vatandaşları tedirgin etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alanya’nın Kestel ve Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan sahillerde yer yer 5 ile 10 metre arasında çekilme yaşandı. Su altında kalan kayalıklar çekilmeyle gün yüzüne çıktı.

“İLK DEFA BU KADAR ÇEKİLİYOR”

Mahmutlar sahilinde esnaflık yapan Mustafa Karakaya, “5-10 metre bir çekilme var. Biz de tedirgin olduk ve bu durumu yetkililer ile paylaştık. Haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla Ege kıyılarında da bir çekilme varmış. Şimdi Akdeniz kıyılarında devam ediyormuş” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Yelken ise “Doğal olan bir şey ama ilk defa bu kadar çekiliyor. Uzmanlar normal olduğunu söylüyor” diye konuştu.

“METEOROLOJİK BİR OLAY”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Meteorolojik bir olay. Alçak ve yüksek basınç ile poyrazın etkisi. Ekinoksun da etkisi olabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)



İlginizi Çekebilir Su seviyesi düştü, Pasaport İskelesi kapatıldı

İlginizi Çekebilir Deniz çekildi! 'Kral yolu' ortaya çıktı