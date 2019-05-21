Deniz tabanında 100 bin metrekarelik alan temizlenecek!

Jotun Yeşil Adımlar adını taşıyan proje ile deniz dibinde büyük bir alanın temizlenmesi planlanıyor. Bu projenin içinde rol alan isimlerden olan Berna Sağlam Naipoğlu sosyal medya hesabından bu projeyle ilgili duyuruda bulundu ve şunları yazdı:

“Kampanyanın sonunda toplamda deniz tabanında 100.000 m2'lik bir alanın temizlenmesi hedefleniyor. Projenin ilk adımını basın mensubu ve iş dünyasından dostlarımızla birlikte attık. İsveç'ten bu proje için gelen “plogging” akımının öncüsü @erikahlstromsweden ile yürürken bir yandan da yürüdüğümüz yollardaki çöpleri topladık.

Çöp toplamak bile dostlarla güzel. Katılan herkese tek tek sarılıyorum.”