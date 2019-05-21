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Deniz tabanında 100 bin metrekarelik alan temizlenecek!
Deniz tabanında 100 bin metrekarelik alan temizlenecek!
İletişim uzmanı Berna Sağlam Naipoğlu bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kollarını sıvadı.
Yaşam 21 Mayıs 2019 - 15:44

Jotun Yeşil Adımlar adını taşıyan proje ile deniz dibinde büyük bir alanın temizlenmesi planlanıyor. Bu projenin içinde rol alan isimlerden olan Berna Sağlam Naipoğlu sosyal medya hesabından bu projeyle ilgili duyuruda bulundu ve şunları yazdı:

“Kampanyanın sonunda toplamda deniz tabanında 100.000 m2'lik bir alanın temizlenmesi hedefleniyor. Projenin ilk adımını basın mensubu ve iş dünyasından dostlarımızla birlikte attık. İsveç'ten bu proje için gelen “plogging” akımının öncüsü @erikahlstromsweden ile yürürken bir yandan da yürüdüğümüz yollardaki çöpleri topladık.

Çöp toplamak bile dostlarla güzel. Katılan herkese tek tek sarılıyorum.”