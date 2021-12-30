Denizdeki dev parmak izinin sırrı çözüldü

Baljenac Adası, Hırvatistan kıyılarındaki Šibenik takımadalarında bulunan küçük bir ada. Adayı, bölgedeki diğer adalardan ayıran en büyük özellik ise yukarıdan bakıldığında suda yüzen dev bir parmak izi gibi görünmesi.

Sozcu.com.tr

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Real Hırvatistan’a göre; yerel çiftçiler, arazinin toprağını korumak için bu karmaşık alçıpan sistemini kurmuş. 1800’lere dayanan yaklaşık 24 km el yapımı alçıpan, sadece 14 dönümlük bir arazide oturuyor.

Yerel halk, değerli duvarlara zarar verebileceklerinden endişe etse de yarımadanın kendine özgü görünümü son yıllarda turistlerin ilgisini çekti. Ada, Kültürel Miras Listesi’ne girmeyi beklediği için şu anda UNESCO Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Bir çevreci olan Mark Sinobad TecheBlog’a verdiği demeçte, “Baljenac’ın kültürel mirasın koruyucularının dikkatini çekmesinin nedeni taş dantel deseni” diyor. Zadar Üniversitesi’nin önerisi üzerine Šibenik’teki Koruma Dairesi, Baljenac’ın kültürel miras olarak koruma statüsü için bir başvuru hazırlayacak.

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