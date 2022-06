Denizden çıkan yaratık, herkesi korkuttu: Stranger Things dizisini hatırlattı

Galler sahilinde bulunan ürkütücü deniz yaratığını görenler şoke oldu. Deniz yaratığını görenlerin akıllarına Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'teki korkunç canavar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gwyneed’deki Dyffryn Ardudwy yakınlarındaki Bennar sahilinde bulunan yaratık, Stranger Things dizisindeki Demogorgon ile karşılaştırıldı. Yaratığın, midye kabuklarına benzeyen sekiz kolu bulunuyor.

Yaratığı bulan Shell Longmore, “Bunu bulana kadar tüm yerel vahşi yaşamı gördüğümü sanıyordum. Büyük bir şoktu” dedi.

Nadir bulunan yaratık, İspanya ve Portekiz’deki birçok kişiye kilosu yaklaşık 300 sterline ihraç edilebilir. Facebook’taki bir kullanıcı, Longmore’a “Sat ya da ye. Görünüşe göre çok güzeller ve gerçekten pahalılar” diye yazdı.

Barnacle ayrıca Saplı Barnacle olarak da adlandırılan yaratığın Hıristiyanlıkta garip bir yeri de var. Michael Allaby’nin Animals: From Mythology to Zoology adlı kitabına göre, yaratıklar yüzyıllar önce et yemenin yasak olduğu günlerde yeniyordu.

İlginizi Çekebilir Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında, 44 çocuk