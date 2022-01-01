Denizden istavrit fışkırıyor

Hamsinin Gürcistan'a kaçması ile denizlerden adeta istavrit fışkırıyor. Kilosu 10 liraya kadar düşen istavrit, Düzce'de tezgahlarda yok satıyor.

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Hamsinin olumsuz hava koşulları sonrasında Gürcistan’a geçmesi ile istavrit hamsinin tahtını ele geçirdi.

Günde ortalama 1-2 ton tutulan istavrit Düzce’de yok satmaya başladı.

Bir önceki haftaya göre kilosu 10 liraya kadar düşen istavritin denizlerde yoğunlukla çıkması da balıkçıları şaşırtıyor.

Balıkçı Tuncay Kılıç, “Genelde istavrit 12 ay boyunca denizlerimizde oluyor. Ama bu kadar yoğun değildi. Bu sene çok bol. Biz de elimizden geldiği kadar tezgaha istavriti getirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta 25-30 lira arasındaydı. 10 liraya kadar düşürdük” dedi. (İHA)

