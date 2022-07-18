Denize düşen muhabbet kuşuna jet-skili operasyon

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşu, deniz polisi tarafından jet-ski ile kurtarıldı. Kafesinden kaçtığı öğrenilen muhabbet kuşunun bakımını polisler üstlendi.

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Deniz polisi Hüseyin Ertaş, suya düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı.

Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini söyleyen Ertaş, hızla yanına giderek sudan çıkardı.

Ertaş, kuşu deniz polis şubesine götürüp komiser Enes Kaan Kaya’ya teslim ettiğini belirtti.

Daha sonra da kuşu deniz polis şubesine götürüp, komiser Enes Kaan Kaya’ya teslim etti.

Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi.

“KAFESİNDEN KAÇMIŞ”

Ev kuşu olduğunu söyleyen Enes Kaan Kaya, “Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz” dedi. (DHA)