Denize sürüklenen turist, lastik topa tutunarak 19 saat kurtarılmayı bekledi

Yunanistan’ın Halkidiki sahilinde kanoya binerek denize açılan ve aniden çıkan fırtınada açık denize sürüklenerek kaybolan 2 kişiden biri, 19 saat sonra Ege Denizi’nin ortasında, sahilden tam 19 mil açıkta tutunduğu küçük bir lastik top ile yaşam mücadelesi verirken bulundu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Halkidiki Kenti'ndeki Mystis Plajı'nda tatil yaparken önce gün kano ile denize açılan ve aniden çıkan fırtına ve sağanak yağış ile açık denize sürüklenen üç turistten birisi yüzerek karaya çıkmış ve yardım istemişti. Olayın duyulmasının ardından Yunanistan sahil güvenliğine ait 5 bot,3 helikopter, bölgedeki balıkçılar ve tekneciler kano ile birlikte kaybolan iki turisti arama kurtarma çalışmalarına başladı.

19 SAAT SONRA 19 MİL AÇIKTA BULUNDU

Arama kurtarma çalışmalarının 19. saatinde Ege Denizi'nin ortasında küçük bir lastik topa tutunurken bulunan 28 yaşındaki turist sahil güvenlik botu ile önce Neo Skani balık barınağına getirildi, ardından ambulans ile Polygros Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aşırı susuz ve halsiz kalan turist bulduğu küçük bir topu elinden bırakmadığını ve paniğe kapılmadan yardım gelmesini beklediğini belirterek “Çok iyi yüzme bildiğim için paniğe kapılmadım, ama gittikçe açık denize sürükleniyordum, ilk anlarda bulduğum bir lastik topu bırakmamamın yararını gördüm. Gücümün tükendiği hissettiğim anlarda lastik topu sıkıca sarılıyordum. Su yüzeyinde durmamı sağladı ve gücümün azalmasını engelledi” dedi.

‘HER ŞEY İKİ DAKİKADA OLDU’

Yüzerek karaya çıkan turist yaptığı açıklamada “Sahilden 200 metre açıktaydık deniz sakindi, her şey iki dakika içerisinde bulundu, bir anda yağış başladı ve sert rüzgarlar esmeye başladı. Akıntının etkisi ile açığa sürüklenmeye başladığımızda ben yüzerek geri döndüm, arkadaşlarım kanonun üzerinde kalmışlardı” diye konuştu.

Kaybolan diğer turist için Ege Denizi'nde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.