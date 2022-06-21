Denize tuvaletini yapanlara ceza geliyor: 14 bin TL ödeyecekler

Dünyanın en popüler sahillerine sahip İspanya'nın kuzeybatısındaki plajlara Temmuz ayı itibariyle yeni kurallar geliyor. Buna göre, üstsüz güneşlenenden denize idrarını yapana kadar plaj kurallarına uymayanlara rekor cezalar gündemde...

Sozcu.com.tr

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İspanya açıklarında denize idrar yaparken yakalanan İngiliz turistler, yüklü bir cezayla karşı karşıya…

Galiçya bölgesindeki bir şehir olan Vigo’daki politikacılar, denize veya sahile idrarını yapanlara karşı harekete geçti. Yeni yapılan düzenlemelere göre, denize tuvaletini yapan kişiler 645 sterlin yani yaklaşık 14 bin TL gibi bir ceza ödemek zorunda…

Belediye meclisi, denize tuvalet yapmayı ‘hijyen ve sıhhi düzenlemelerin ihlali’ olarak nitelendirdi.

Kasaba yetkilileri, özellikle yaz aylarında denize tuvalet yapılmasının önüne geçmek için plajlardaki umumi tuvalet sayılarını artıracaklarını da açıkladı.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENMEYE DE CEZA

İspanyol yetkililer ayrıca bölgedeki plajlarda giyilen bikinilere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, üstsüz güneşlenenlere para cezası kesileceği duyuruldu. İspanya hükümeti geçtiğimiz hafta sokaklarda uygunsuz giyinenlere de para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Yeni sahil kurallarına göre, çöp atanlar, sahile gaz tüpü ya da barbekü götürenler de para cezasına çarptırılacak. Aynı zamanda denizde sabun kullananların da ceza ödeyeceği duyuruldu.

18 Temmuz’da yürürlüğe girecek tüzüğe göre, top oynayan veya plajda havluyla yer ayırmaya çalışanlar da para cezasına çarptırılacak.

Turistik kentler Mayorka ve İbiza da yılın başında yeni kuralları başlatarak tatilcilerin her şey dahil tatillerinde günde sadece altı içkiyle sınırlı olacağını açıkladı.

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