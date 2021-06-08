Denizi olmayan kentten dünyaya balık ihracı

Kent merkezine en uzak ilçelerinden Çameli, alabalık üretimiyle ön plana çıkıyor. Elmalı ve Kirazlıyayla mahallelerinde irili ufaklı 108 işletmede, canlı alabalık yetiştiriciliği yapılıyor.

Yumurtadan yetiştirilen ve balık çiftliklerindeki havuzlarda büyüklüklerine göre ayrılan alabalıklar, 8- 12 ayda istenilen büyüklüğe ulaşıyor, tesislerde işlemlerden geçirilip 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Çameli Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, 1985’ten bu yana ilçede kurulan çiftliklerde alabalık üretimi yapıldığını belirtti.

İlçede faaliyet gösteren işletmelerde yıllık toplam 1800 ton alabalık üretimi yapıldığını dile getiren İvgin, “Tesislerde işlenen balıklar Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu ve ABD’ye ihraç ediliyor. Her geçen gün balık üretimimiz artıyor. Bizi ön plana çıkaran balıkların doğal yetiştirilmesi. Sıcaklığı 8-10 derece olan suyumuz balık üretimine çok uygun. İlçemizin ihracat başarısıyla gururluyuz” dedi.

LEZZETİNİN SIRRI SUYUNDA

Elmalı Mahallesi’nde alabalık üreten Mustafa Eriş, “Havuzlarda yavruları büyütüp yetiştiriyoruz. Buradan tüm ülkeye alabalık gönderiyoruz. Birçok ülkeye de alabalık ihraç ediyoruz. Burada yetişen alabalığın özelliği soğuk suda üretilmesidir. Akdağ’dan gelen kaynak sudur. Soğuk suda yetişmesi nedeniyle balığımızın yağ oranı ve lezzeti yüksek oluyor” diye konuştu.

15 ÜLKEYE İHRACAT

Balık işleme tesisinde görevli yüksek su ürünleri mühendisi Esra Cihangir de Çameli’de üretilen alabalıkları fabrikalarında çeşitli işlemlerden geçtiğini belirtti.

Cihangir, “Alabalıkları eksi 40 derecede 1 gece şokladıktan sonra gerekli işlemlerden geçirip paketliyoruz. Paketlendikten sonra eksi 18 derecedeki depolarda saklıyoruz. Daha sonra TIR’lar ile yurt dışına gönderiyoruz. Tesisimizden 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, İtalya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yoğun bir şekilde ihracatımız var” ifadelerini kullandı. (DHA)