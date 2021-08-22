Denizi olmayan şehirde plaj keyfi

Eskişehir’de Kent Park içindeki plaja ilgi büyük. Deniz hasreti çeken Eskişehirliler plajı doldurdu. 50 metrelik olimpik havuzda yüzme bilmeyenlere dersler bile veriliyor...

KEMAL ATLAN

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CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Park içerisine 13 yıl önce yaptığı 350 metre uzunluğundaki yapay plaj sezonu açtı. Deniz hasreti çeken Eskişehirliler plajı doldurdu. Porsuk Çayı üzerinde 400 ton beyaz kum getirilerek yapılan plajda 50 metrelik olimpik havuz da bulunuyor. 15 bin ton su bulunan plajda boğulma olaylarına karşı 8 cankurtaran ile 1 hemşire de görev yapıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Recai Erdir, vatandaşların plaja yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

GÜNÜ BİRLİK TATİL

Erdir, “Bu plaj, kumuyla, su sıcaklığıyla, her gün yapılan testleriyle belki de dünyada ilk sayılabilecek bir plaj. Ücretleri de herkesin yararlanabileceği seviyede tutmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle hizmet veremeyen plajımıza bu yıl ilgi daha da fazla. Tatile gidemeyenler, günübirlik plajımızı tercih ediyorlar. Önceki yıl plajdan yaklaşık 60 bin kişi yararlanmıştı. Yüzme dersleri veriliyor” şeklinde konuştu. Ankara'dan akraba ziyareti için geldiği Eskişehir'de, yapay plajdan yararlanan Yasemin Caner, “Tatilde denize gitmeye gerek yok. Bozkırın ortasında böylesine güzel bir plaj var. Eskişehir'de deniz yok ama plaj var. Keşke Ankara'da da olsa” dedi.