Denizin altı lastikçiye dönmüş

Kaş’ta Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi koordinesinde, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ile Kaş Sualtı Derneği (KASAD) desteğiyle su altı temizliği yapıldı.

Su altı temizliğine ilçede faaliyet gösteren dalış okullarının tekneleri ve dalış okullarında çalışan 40 dalgıç ile ‘Barakuda’, ‘Drogoman’, ‘Natura Blue’ ve ‘Bora Topuz’ adlı dalış tekneleri katıldı.

40 dalgıcın katıldığı birinci gün temizliğinde adalar, Ufak Dere, İnönü, Çoban ve Çapabanko koyları ile Üzümlü İskelesi başta olmak üzere sık kullanılan 15 dalış noktasında dip temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan atıklar, teknelerle Kaş Limanı’na getirildi.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde dalgıçlar, oteller bölgesi ve eski Kaş Yat Limanı içinde temizlik yaptı. Su altı temizliğinin ikinci gününde Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dalış yaparak, destek verdi.

Üç gün süren temizlikte, göçmenlerin kullandığı şişme bot, araç lastikleri, cam şişe ve çok sayıda ev eşyasının da bulunduğu atıklar görenleri şaşırttı. Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırılıp, bertaraf edilmek üzere belediye ekipleri tarafından götürüldü.

“NELER ÇIKARDIK NELER”

Yatçı Nihat Tokgöz, “Kaş, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen dalış merkezlerinden biri. Mavi yolculuk ve günübirlik yat turizm merkezi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bunun için Kaş’a geliyor. Bu nedenle Kaş’ın denizini temiz tutmak herkesin görevi. Ancak denizden çıkanlar, Kaş”n denizini ne kadar kötü kullandığımızın göstergesi. Deniz altından 5 yıl önce battığı tahmin edilen 4,5 metre uzunluğunda bir tekne, göçmen kaçırmada kullanılan şişme bot, yüzlerce iş makinesi, traktör, otomobil lastikleri, binlerce cam şişe, leğenler, deniz kıyısında dalgaların yıktığı platformların parçaları, ev eşyaları ve daha neler neler çıkardık. Artık daha duyarlı olmamız gerekiyor” dedi. (DHA)

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