Denizin dibi süpermarket gibi!

Turizm sezonu öncesinde Bodrum yarımadasının cennet koylarında gerçekleştirilen ve Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından yapılan temizlik etkinliğinin Ortakent etabına, biri kadın 12 dalgıç katıldı. Dalgıçlar sahilde 25 metre kadar olan derinlikteki otomobil lastiği, cam ve pet şişe, bira kutuları, aydınlatma lambası, çaydanlık, şezlong, tabak, çatal, pis su borusu, havlu,battaniye, ayakkabı, terlik , mont ve benzeri eşyaları çıkardı.
Denizde tüplü ve tüpsüz dalış yapan dalgıçların dip temizliği sürerken kıyıda ise Mümtaz Ataman İlkokulu 4. sınıf öğrenci ve öğretmenleri sahil şeridini çöplerden arındırdı.
Ortakent sahilindeki bazı işletmelerin personellerinin de katıldığı temizlik çalışması yaklaşık iki saat sürdü. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıda ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği 28 Şubat 2020 Cuma günü, bir süre önce kesin korunacak hassas alan ilan edilen Yalıkavak-Küdür Yarımadası'nda devam edecek. Bodrum Belediyesi'nin çevre duyarlılığı konusunda farkındalığı geliştirmek ve özellikle çocuklara doğa ve deniz sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı etkinlik kapsamında sezona kadar toplam 15 koy atıklardan arındırılmış olacak.