Denizin dibi süpermarket gibi!

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen deniz temizliği etkinliği Ortakent plajında devam ediyor. Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar şaşkınlık yarattı. Otomobil lastiğinden şezlonga, çaydanlıktan aydınlatma lambasına kadar yaklaşık 200 kilo atık toplandı.

Turizm sezonu öncesinde Bodrum yarımadasının cennet koylarında gerçekleştirilen ve Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından yapılan temizlik etkinliğinin Ortakent etabına, biri kadın 12 dalgıç katıldı. Dalgıçlar sahilde 25 metre kadar olan derinlikteki otomobil lastiği, cam ve pet şişe, bira kutuları, aydınlatma lambası, çaydanlık, şezlong, tabak, çatal, pis su borusu, havlu,battaniye, ayakkabı, terlik , mont ve benzeri eşyaları çıkardı.

Denizde tüplü ve tüpsüz dalış yapan dalgıçların dip temizliği sürerken kıyıda ise Mümtaz Ataman İlkokulu 4. sınıf öğrenci ve öğretmenleri sahil şeridini çöplerden arındırdı.



GERİ DÖNÜŞÜME GİTTİ

Ortakent sahilindeki bazı işletmelerin personellerinin de katıldığı temizlik çalışması yaklaşık iki saat sürdü. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıda ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

AKDENİZ FOKLARININ BARINMA ALANI DA TEMİZLENECEK

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği 28 Şubat 2020 Cuma günü, bir süre önce kesin korunacak hassas alan ilan edilen Yalıkavak-Küdür Yarımadası'nda devam edecek. Bodrum Belediyesi'nin çevre duyarlılığı konusunda farkındalığı geliştirmek ve özellikle çocuklara doğa ve deniz sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı etkinlik kapsamında sezona kadar toplam 15 koy atıklardan arındırılmış olacak.