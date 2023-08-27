Denizle buluşturulan kaplumbağa sayısı her geçen yıl artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla her yıl denizle buluşturulan kaplumbağa sayısı artıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin taraf olduğu Bern (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) sözleşmeleri kapsamında, nesilleri tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kurumun, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği sonucu, yüz binlerce deniz kaplumbağası yavrusu mavi sularla buluşturuldu.

“GEÇEN YIL 666 BİN YAVRU KAPLUMBAĞAYI DENİZE UĞRLADIK”

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da deniz kaplumbağası yavrularını mavi sularla buluşturmaya ve nesillerini korumaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Geçen yıl 666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurladık. Bu yıl da yavruları suya kavuşturmaya devam ediyoruz. Nesilleri artsın, çoğalsın, kumsallarımızdan eksik olmasın.”

VERİCİ TAKILAN KAPLUMBAĞALARDAN BİRİ KUZEY AFRİKA’YA GİTTİ

Koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için deniz kaplumbağalarına uydu vericiler takılarak, bu canlılar takibe alınıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2010 yılından bu yana toplam 51 kaplumbağaya verici takıldı. Veri alınan 7 kaplumbağadan birinin Akyatan’dan Kuzey Afrika’ya kadar gittiği tespit edildi. İzlenen kaplumbağalara Bodrum, Karya, Dalyan, Fethiye ve Dolunay gibi isimler verildi.

Öte yandan DKMP Genel Müdürlüğü, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının bulunduğu Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay valiliklerine bir genelge de gönderdi.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının göç ederek kendi besinlerini bulabildikleri anımsatılan genelgede, söz konusu canlıların elle beslenmesinin ve bu amaçla turistik tur düzenlenmesinin önüne geçilmesi istendi.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca sahillerde, yuvalara kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor.

Nesilleri tehlike altında olan ve çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağaları için yapılan koruma çalışmaları, bu türlerin neslinin devamı için büyük önem taşıyor. (AA)