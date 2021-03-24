Denizlerde kofana bolluğu: Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı

Türkiye karasularında 10 yıldır nadiren görülen kofana balığı, bu yıl üçüncü kez sürü halinde denizlerde görüldü.

Geçen yıl kilogram fiyatı tezgahlarda 200 ile 250 lira arasında satılan kofana balığı bu yıl bollukla beraber 80 liraya düştü. Kofananın ağırlığı ise 7 kilodan ile 12 kiloya kadar çıktı.

“10 SENEDİR BU KADAR BOL DEĞİLDİ”

Beylikdüzü’ndeki balıkçı Kenan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde kofananın daha çok artacağını umduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Kilosu 250-300 liraydı, 80’e düştü bugün. Bu bolluk devam ederse fiyatın daha da düşeceğini tahmin ediyorum. 10 senedir bu kadar bol değildi. Bu yıl üçüncü defa sürüler halinde çıkıyor. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz.”

“7 KİLODAN 12 KİLOYA KADAR BALIĞIMIZ VAR”

10 sene önce kofana balığının kilosunun 2 buçuk 3 kilo arasında değiştiğini kaydeden Balcı, “10 sene sonra büyüdü geldi kofana. 7 kilodan12 kiloya kadar balıklarımız var. Büyüklerin lezzeti daha güzel oluyor” diye konuştu. (İHA)

