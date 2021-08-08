Denizlerin en renkli kraliçesi

Tayvan’ın en zengin iş insanı Victor Hwang’ın lüks yatı Saluzi, Bodrum’a demirledi. Yat, tabloyu andıran tasarımı ile gösterişli teknelere alışkın olan bölge halkını bile büyüledi.

YAŞAR ANTER

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Dünyanın sayılı zenginleri ve ünlülerinin mavi yolculuğa çıktıklarında mutlaka tercih ettiği rotalardan biri olan Bodrum bu kez çok farklı bir misafiri ağırladı. Enerji sektöründeki yatırımları ve bir milyar doları aşan serveti ile Tayvan'ın en zengin isimlerinden biri olan Victor Hwang, Saluzi isimli yatı ile Bodrum'a geldi. Torba Koyu'na demirleyen yat, lüks ve gösterişli teknelere alışkın olan bölge halkını bile hayran bıraktı. Bazı turistler yatı yakından görüp hatıra fotoğrafı çektirmek için botlarla yanına kadar gitti.

66 yaşındaki Hwang, yatta eşi ve 4 çocuğu ile koyun ortasında kurulan su parkında eğlenirken, bol bol jet ski ve kano yaparken görüntülendi. Hwang ve ailesi daha sonra yatın üzerinde güneşlendi. Yunanistan'ın Mikonos adasından Bodrum'a gelen Hwang ve ailesi yaklaşık 5 gün Bodrum'da kaldı. Adını Çin efsanesi savaş atından alan “Saluzi” isimli yatın dışı, adeta bir tabloyu andıran rengarenk desenlerle süslü. Yatın dış tasarımı Çinli sanatçı Li Jiwei'nin imzasını taşıyor.

DEĞERİ 60 MİLYON DOLAR

70 metre uzunluğundaki ultra lüks yatın değeri ise 60 milyon dolar civarında. 34 personelin görev yaptığı yatta su sporları merkezinin yanısıra mini denizaltı, kütüphane üç tane yüzme havuzu, 4 jakuzi, sinema ve oyun salonları bulunuyor.

Hwang ve ailesinin yatı kullanmadığı zamanlarda dünya jet sosyetesine kiraladığı öğrenildi. Saluzi'de, toplam 80 metrekarelik geniş güneşlenme terası, 339 metrekarelik köprü güvertesi, 494 metrekarelik geniş üst güvertesi, 6 VIP misafir kabini de bulunuyor. Yatın haftalık kira bedelinin 500 bin Euro olduğu kaydedildi.