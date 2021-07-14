Denizlerin güvenliği ondan soruluyor

Antalya’da yaşayan Azra Yılmaz, mimari restorasyon bölümünü bitirip üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüzmeye ilgisinden dolayı cankurtaranlık kursuna katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Yılmaz, geçen sezon Konyaaltı Sahili’nde cankurtaran olarak göreve başladı. Konyaaltı Sahili’ndeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar arasında tek kadın olan Yılmaz, plaja gelenlerin kendisine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sahilde 10 saatlik görev sürecinde kuleden denizi gözlemlediğini, fazla açılanlara uyarıda bulunduğunu, olası tehlike anında her zaman müdahaleye hazır beklediğini anlatan Azra Yılmaz, ‘Cankurtaranlar kulede tüm gün oturuyor’ söylemin kendisini üzdüğünü dile getirdi.

“GURUR VERİCİ MESLEK”

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen sezon Konyaaltı Sahili’nde cankurtaran olarak göreve başladım. 34 cankurtaran arasında tek kadın benim. Güzel bir duygu. Beni görenler çok ilgi gösteriyor. Kadın cankurtaranın görev yaptığı kulenin yerini öğrenip, gelenler var.”

“Güzel bir meslek. Can kurtarıyoruz. Fazla riski var. Sıcağın altında 10 saat oturmak da zor. Kulenin önüne gelen kadınlar, ‘Siz varsınız daha güvenliyiz’ diyor. Bu beni çok iyi hissettiriyor.”

“Erkekler de boğulma taklidi yapıyor. Şakayla ‘Suni teneffüs yapıyor musunuz’ diye soruyorlar. Cankurtaranlığı çok seviyorum. Çok güzel, gurur verici bir meslek. Şaka yapanlara da uyarılarda bulunuyorum.” (DHA)