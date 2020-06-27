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Denizli lavanta bahçeleriyle cazibe merkezi olmayı hedefliyor
Denizli lavanta bahçeleriyle cazibe merkezi olmayı hedefliyor
Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ekoturizm çalışmaları kapsamında, lavanta bahçeleri kurulacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler, lavanta bahçelerini gezip, dolaşabilecek.
Yaşam 27 Haziran 2020 - 10:12

Pamukkale’de ekoturizm çalışmalarına hız verildi. Başlatılan proje kapsamında, Gözler Mahallesi’nde lavanta bahçelerinin kurulması ve bu alanlardan turizm geliri elde edilmesi planlandı. İlk etapta Kırsal Turizm Kursu’nu tamamlayan 80 girişimciye, sertifikaları törenle verildi. Sertifikalarını alan mahalle sakinleri, ana geçim kaynakları olan kekiğin yanı sıra hayata geçirecekleri lavanta bahçeleriyle de gelir elde edebilecek. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’ye gelen ziyaretçiler, güzel kokulu lavanta bahçeleri arasında gezebilecek. (DHA)

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