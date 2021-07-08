Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli’de 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Denizli'de 'Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme' projesi kapsamında Güney, Honaz ve Çal ilçelerinde toplam 600 keklik doğaya salındı.

Güncellenme: 08:23, 08/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Denizli’de 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Denizli'de yaban hayatı canlandırmak, doğal yaşama katkı sağlamak amacıyla Güney, Honaz ve Çal ilçelerinde ‘Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme' projesi kapsamında 600 keklik doğaya salındı.

Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi’ndeki keklik salkımına Çal Kaymakamı Selin Sarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü Hamdi Akan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Takan, Orman İşletme Müdürü Uğur Aydındağ katıldı.

Proje kapsamında Güney, Honaz ve Çal ilçelerinde toplam 600 keklik doğaya salındı. Keklik salımı yapılan bölgelerde kacak avcılara karşı jandarma ekipleri devriye atacak. (İHA)

Denizli
Yayınlanma Tarihi:08:22,