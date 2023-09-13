Denizli’de 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yürütülen kazılarda, 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazılarda, fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylan fosillerinin yanı sıra kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri de tespit edildi.

Denizli’deki yüzey araştırmalarında “kayaca omurgalı fosil” alanını keşfettiklerini belirten Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek yaptığı açıklamada, “Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız.

Oklu kirpimiz ise Anadolu’da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız yine Anadolu’da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz. Kuşlar, fiziksel yapıları gereği kemikleri çok narin olur ve fosilleşmeleri çok zordur.

Anadolu’da, yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasındaki süreçte sadece bir yerde kuş kemiği var. Bizdeki ikinci olacak. Ayrıca bizde 2 farklı kuş türünün olduğunu görüyoruz ki bu da Anadolu’da bir ilk. Bu detaylar alanımızın ne kadar fosillerin iyi korunduğunu gösteriyor” dedi.

Aytek, sadece yeni fosiller bulmadıklarını, geçen yılki buluntuların devamına ulaştıklarını dile getirerek, kimyasal ve jeolojik araştırmalar sonucunda fosillerin yaş aralığını tespit edeceklerini kaydetti.

Çalışma yaptıkları bölgede birçok fosil alanı tespit ettiklerini vurgulayan Aytek, ileride bu alanlarda da çalışma yapacaklarını belirtti.

Kazılarda hayvanların göç hareketlerine ilişkin de ipuçları elde edileceğine işaret eden Doç. Dr. Aytek, “Burası Türk paleontolojisi açısından önemli. Öte yandan Almanya’nın en iyi üniversitelerinden Eberhard Karls Tübingen ile bir proje hazırladık. Onlarla da çalışmalar yapacağız” diye konuştu. (AA)