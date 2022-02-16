Denizli’de beş bacaklı kuzu doğdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül'e ait koyun 5 ayaklı kuzu doğurdu.

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Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından birinin dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde 5 ayaklı olduğunu fark etti. Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi.

Veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti. Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.

Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı.

Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı. (İHA)



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