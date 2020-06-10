Depremin ne zaman olabileceğini hiç birimiz bilmiyoruz ancak fay hatlarının üzerinde bulunan ülkemizde her an olabilecek bir depreme karşı çocuklarımızı hazırlamamız gerekiyor. Peki, deprem hakkında çocuklara nasıl bilgiler verebiliriz ve nelere dikkat emeliyiz?

Yetişkinler için oldukça korkutucu olan deprem çocuklar için çok daha büyük kaygı ve endişelere neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir deprem anında travma yaşamalarını önlemek için anlayabilecekleri bir dille deprem hakkında bir takım bilgiler verilmelidir. Peki çocuklara deprem hakkında nasıl bilgiler verebiliriz. Çocuklara depremi anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tüm detaylar haberimizde…

DEPREM ÇOCUKLARA NASIL ANLATILMALIDIR?

Ebeveynler çocuklara her davranışı ile yol gösterici olduğu gibi deprem konusunda yapılan hazırlıklar karşısında da çocuklarına örnek olacaktır. Çocuğunuzu depreme hazırlamak için önceliğiniz onu korkutmamak olmalıdır. Çocuğunuz konuya vakıf olduğunda sorularına yanıt vermeniz ve düşüncelerini paylaşmasını sağlamanız onun bu konuyu daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

Çocuğunuza daha önceden yaşanmış deprem afetlerini göstermekten veya depremin verebileceği zararları ona anlatmamaya dikkat edin. Çocukların korku ve heyecanlı yapılarından dolayı onların endişeye kapılmalarına müsaade etmeyin. Çocuğunuzun yanında ve güvende olduğunu ona hissettirerek ona deprem hakkında tüm bilgileri vermekten kaçının.

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

Çocuğunuza yeryüzünde oluşan depremlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını anlatın ve güvende olunduğunda depremin zarar vermeyeceğini belirtin. Bulunduğunuz ortamın depreme karşı dayanıklı olduğunu duymak onu rahatlatacaktır. Çocuğunuzu korkutmamaya özen gösterin ve deprem hakkında çocuğunuza uygun olmayan bilgileri ona anlatmayın. Sorularını açıklayın ve böylelikle endişelerinden sıyrılmasına yardımcı olun.

EVİNİZDE GÜVENLİ YERLERİ BULUN

Depreme karşı evinizdeki güvenli yerleri belirleyin. Apartmanın merdivenlerinin tehlikeli olduğunu koridorların daha güvenli olduğunu belirtin. Devrilebilecek eşyaların zarar verici olduğunu elektrik direkleri ve tabelalardan uzak durulması gerektiğini de bilmesini sağlayın.

DEPREM TATBİKATLARI UYGULAYIN

Planınız oluşturup çocuklarınızla paylaştıktan sonra pratik yapın. Deprem tatbikatları uygulamak, çocukların bir deprem sırasında ne yapacaklarını ve nasıl güvende kalacaklarını anlamaları için etkili olacaktır.

DEPREM ÇANTASINI BİRLİKTE HAZIRLAYIN

Deprem çantasına tüm aile bireylerinin ihtiyaçlarını koyun ve bunu çocuğunuzla birlikte yapın. Deprem anında bir süre dışarıda olmanız gerekebileceğini ve çantanızdakilerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını belirtin. Deprem çantasında onun eşyalarını yer alması onu rahatlatmaya yardımcı olacaktır.