Deprem Osmanlı kalesini de yıktı

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Foça'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Dış Kale'de de hasara neden oldu. Depremde, Dış Kale'nin Karaburun ilçesine bakan tarafındaki kemerli yapılarının yerle bir olduğu belirlendi.

İzmir’de geçen cuma günü meydana gelen ve yıkıma neden olan depremde Foça ilçesindeki tarihi Dış Kale’nin de zarar gördüğü ortaya çıktı.

Foça’nın güneybatısında, askeri bölge içinde kalan Kaleburnu mevkiindeki Dış Kale’deki hasar, denize açılan balıkçılar ve tur teknelerinin kaptan ve mürettebatları tarafından fark edildi.

1698 yılında, Venedik tehlikesine karşı askeri amaçlarla inşa edilmiş bir Osmanlı yapısı olan kalenin görkemli kemerlere sahip ve yüzyıllarca ayakta kalmış kalıntılarının yerle bir olması üzdü. (DHA)