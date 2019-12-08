Büyük İstanbul Depremi geldi gelecek derken geçtiğimiz aylarda Silivri açıklarında yaşanan deprem bu gerçeği bizlere bir kez daha hatırlattı. Peki, deprem tecrübesini acı bir şekilde yaşamış bölgelerin başında gelen Avcılar depreme hazır mı? Kentsel dönüşümdeki imar planları Büyükşehir'de neden bekletiliyor? Avcılar'ın CHP'li Belediye Başkanı Turhan Hançer'li ile konuştuk. İşte o röportaj…

– Marmara Depremi'nde en çok hasar almış bir ilçenin belediye başkanısınız. Yakın zamanda da bir deprem tecrübesi yaşadınız. Deprem noktasında Avcılar'da ne gibi önlemler alındı?

Deprem çalışmalarımızı 2 ayrı başlıkta değerlendiriyoruz. Deprem öncesi ve deprem anı ile sonrasında yapılması gerekenler. Deprem öncesinde zararı en aza indirmenin başında dayanıklı yapılar inşa etmek geliyor. Tabi deprem sadece Avcılar'ın değil İstanbul'un meselesi. Yapılarımızın yenilenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İmar mevzuatı planlarında yapının yenilenmesini kolaylaştıracak ve vatandaşın önünü açacak değişikliklerimiz bulunuyor. Bunun için Avcılar Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı plan notları değişiklik teklifimiz Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nda bekliyor.

RAPORDA NELER VAR?

– Bu rapor 3 ay önce İBB'ye devredilmişti değil mi? Neler vardı o raporda?

Evet, bu ay da kabul edilmezse 3 ay olmuş olacak. Raporda, yasal olarak verilmiş hakların geri alınmasının iadesini sağlamaya çalışıyoruz, özellikle kooperatif kanunu kapsamında yapılmış yapılardan alınan hakların iadesini konuşuyoruz. Son yaptığımız değişiklik teklifi önerimiz de özellikle toplulaştırmak yani parsellerin birleşmesi halinde ekstra bir imar hakkı tanımayı öngören bir değişiklik teklifi bulunuyor ve bu teklifler yapı stoğumuzun önünü açacak.

20 YIL KAYBETTİK

– Avcılar depreme hazır diyebilir miyiz peki?

Hayır, hazır diyemeyiz hazırlanmaya çalışıyor diyebiliriz. Hazırlanmak için düğmeye bastık. Yürüyerek değil koşarak yol alıyoruz. Deprem olduğunda söylediğim bir söz vardı, 20 yıl kaybettik 20 dakika kaybedecek vaktimiz yok, tabi bu mesele çok ciddi tek başımıza çözebileceğimiz bir mesele değil tüm kurumlar ortak çaba ile çözmeliyiz.”

– Peki, bu raporlar komisyonda neden bekletiliyor?

Bu noktada şunu ifade etmem lazım. Büyükşehir'de bekletilen imar planları değişiklik raporumuzu onaylayacak olan İmar Komisyonu başkanı kişi AKP'li ve bu komisyonda da sayıca çok olan taraf AKP'lilerden oluşuyor.”

100 bine yakın kişi kentsel dönüşümden faydalanacak

– Avcılar'da depremden sonra eski yapı fiyatlarının düştüğünü ve yeni binaların da kiralarının yükseldiğini öğrendik, bu bir fırsatçılık değil mi? Bunlara yönelik önlemleriniz var mı?

Şimdi kötü insanlar ve fırsatçılar her koşulda vardır, yapıların satılmadığını ve ülkemizn ekonomik bir krizde olduğu da herkesçe bilinen bir gerçek, yeni ya da eski kimse ev satın almıyor ve satın alma oranları da düştü. İnsanlar geleceklerini göremedikleri için ev almıyorlar dolayısıyla bu durumun da Avcılar'a yansıdığını düşünüyorum.

– Spekülasyonlar da oldu…

Elbette, birkaç münferit olay üzerinden bu durumun değerlendirildiğini düşünüyorum. Deprem, sanki Avcılar depremi gibi davrananlar da oldu. Tabi ki, deprem gerçeğini asla unutmayalım ama bu deprem gerçeği İstanbul'un deprem gerçeğidir sadece Avcılar'ın değildir, tüm Marmara Denizi kıyısı boyunca toprak yapısında sorunlar var, hatta bazı yerlerde heyelan tehlikesi olan noktalar da var. Biz Zeytinburnu'ndan ya da Fatih'ten daha kötü durumda değiliz, Esenler'den, Güngören'den, Bağcılar'dan daha kötü durumda değiliz.

– İstanbul'daki binaların depreme dayanıklı olmadıkları da bilinen bir gerçek.

Evet, biz de bu gerçeğin farkındayız. 1999 yılından önce yapılan tüm binalarda deniz kumu kullanılmış ve bilim insanları deniz kumunun inşaat için uygun olmadığını söylüyor. 1998'de deprem yönetmeliği değişmiş demir kalınlıklarında ciddi değişiklikler yapılmış, düz demir yerine burgulu demir kullanılmış, şimdi bu kum bu demirler sadece Avcılar'da mı kullanıldı? İstanbul'un her yerinde kullanıldı bu gerçeği kabul edip ona göre hareket etmemiz lazım. Açıkçası biraz yavaşlatılıyoruz bunu da söylemem lazım ama yürümekle olmaz koşmamız lazım, bu mesele Türkiye'nin meselesidir.

– Avcılar'da şu anda kentsel dönüşümde kaç kata kadar izin veriliyor ve kaç kişinin bu dönüşümden faydalanması bekleniyor?

Her mahallemizde farklı uygulamalar var ancak ortalamamız 5 kat. Daha yüksek noktalarda var. Avcılar'da da 100 bine yakın kişinin kentsel dönüşümden faydalanması bekleniyor.

– Son olarak, Avcılar'da yıkılan cami minaresinin karot analizinde ne çıktı?

Oradaki yıkımın sebebi, 16'lık demir yerine 8'lik demir kullanılması. Aslında orayı deprem yıkmadı, yanlış yapı yıktı, bilim ve fen kurallarına uymamak yıktı.