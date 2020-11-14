Depremde evleri ağır hasar alan çifte, hayatını kaybeden anneannesinin evini açtı

Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında, ev sahibi Pınar Özbek, hayatını kaybeden anneannesinin evini deprem mağduru aileye açtı. Depremzede Gülistan ve Suat Köroğlu, Pınar Özbek’in Alsancak’taki evine bir yıllık süre için yerleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremden etkilenen İzmirliler ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getirdiği “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında kira desteği tutarı 36 milyona yaklaşırken depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 204’e ulaştı.

Gönüllü ailenin evinin depreme dayanıklı olup olmadığını önceden kontrol eden büyükşehir ekipleri, evin tapusunu ve depremzedenin hasar raporunu da değerlendirdi. Büyükşehir ekipleri, hazırlanan taahhütnameyi iki tarafa da imzalattı.

“BAŞKA BİRİLERİ YENİ ANILAR OLUŞTURSUN DİYE DÜŞÜNDÜK”

Mayıs ayında anneannesini kaybettiklerini ve onun anılarını yaşatmak adına ondan kalan Alsancak'taki evi kiraya vermediklerini söyleyen Pınar Özbek, “Deprem olduğunda Bodrum'daydık. Haberlerde görünce deprem mağdurlarına nasıl bir katkımız olabilir diye düşündük. Anneannemden kalan bu evi bir depremzedeye açmak istedik. Sadece anılarımızı yaşatacağımıza başka birileri yeni anılar oluştursun diye düşündük. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına başvurarak depremzede aileyle buluştuk” dedi.

“EVE PAZAR GÜNÜ TAŞINDIK, CUMA GÜNÜ DEPREM OLDU”

Gülistan ve Suat Köroğlu, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki evlerinin depremde ağır hasar aldığını ve acil yıkılacaklar listesine alındığını söyledi.

11 aylık evli olduklarını ve yaklaşık üç ay önce kredi çekerek ev aldıklarını söyleyen Gülistan Köroğlu, “Eve pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu. Eşyalarımız da orada kaldı. Her şeyimizi eve yatırdığımız için kenarda köşede hiçbir şeyimiz yoktu. Üzerimizde maddi ve manevi o kadar ağır bir yük vardı ki bu sıcak yuva yaraya en güzel merhem oldu” ifadelerini kullandı.

“EVLERİNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ”

Gülistan Köroğlu ise, “Burada yaşayan insanların anısına saygımız çok büyük. Evlerine gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.