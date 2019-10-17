Depremde minaresinin bir kısmı yıkılmıştı diğeri de söküldü

Depremde minaresinin bir kısmı yıkılmıştı diğeri de söküldü

5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan ve daha sonra tamamen sökülen Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi de uzun bir çalışma sonucunda söküldü.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve geçtiğimiz günlerde yıkılan minare tamamen sökülmüştü. Caminin diğer minaresi için yapılan kontroller sonucunda sökümüne karar verildi.

PARÇALAR HALİNDE KESİLDİ

Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarenin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı. Minare, önceki söküm işlemlerinde olduğu gibi parçalar halinde kesildi ve kesilen parçalar vinç yardımıyla yere indirildi. Ancak minarenin külah olarak bilinen en üst bölümünde çalışma yapmanın riskli olması nedeniyle külah kısmı kontrollü bir şekilde yıkılması planladı.

Vinç ile külah kısmına vurulan darbelerle planlanan yıkım başarılı olmayınca yıkım ekibi farklı bir yönteme başvurdu. Minarenin söküm çalışmaları esnasında da güvenlik nedeniyle D-100 yan yol ve yaya trafiği ara ara kesildi. Yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. DHA