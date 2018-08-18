Depremde toplanacağımız alanlar AVM oldu

Türkiye’de 17 Ağustos 1999 sabahında gerçekleşen Marmara depreminin üzerinden 19 yıl geçti. Deprem riski dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul ve çevresini tehdit etmeye devam ederken, toplumun büyük kısmı ve idareciler kayıplardan en küçük bir ders almadı. İnşaatlar tüm hızıyla sürerken toplanma alanlarına alışveriş merkezleri yapıldı.

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17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği 23 bin kişinin yaralandığı, 600 bin kişinin de evsiz kaldığı 17 Ağustos depreminin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen gerekli dersler çıkarılmış değil

BirGün'den Meltem Yılmaz'ın haberine göre 17 bin 480 kişinin öldüğü, 23 bin 781 yaralının olduğu, 505 kişinin sakat kaldığı, 600 bin kişinin de evsiz kaldığı felaketin yıl dönümünde meslek örgütleri, uzmanlar ve deprem bilimciler aradan geçen yaklaşık 19 yıla rağmen gerekli derslerin çıkarılmadığını söylüyor.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'na göre Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem kuşağında yer alıyor ve bu bölgelerde nüfusun yüzde 95'i yaşıyor. Bunun yanı sıra 20 milyon yapı var ve bu yapıların yarısı ruhsatsız ve kaçak. İstanbul için bu sayı iki milyon civarında. Bu zaman zarfında kentleşme ve yapılaşmada önemli hatalar yapıldı. İmar affı bu hatalardan en sonuncusu.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı AFAD 7.5 şiddetinde bir depremde İstanbul'da yaklaşık 26 ile 30 bin arasında kişinin yaşamını yitireceğini, yaklaşık 50 bin kişinin ağır yaralanacağını, 44 bin 802 binanın yıkılacağını, 2 milyon 374 bin kişinin de açıkta kalacağını açıkladı.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI AVM OLDU

İstanbul'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden bugüne dek 416 tanesi, alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelene, kentin hemen her yerindeki acil ulaşım yolları da otoparklara dönüştürülmüş durumda. Geriye kalan 77 afet toplanma alanı da, yurttaş tarafından ya bilinmiyor ya da herhangi bir afet halinde toplanmaya uygun değil. Zeytinburbu, Gaziosmanpaşa, Fatih gibi ilçelerde deprem sırasında toplanma alanı yok.

İstanbul'da doğal afet toplanma alanı olarak belirlenen diğer bölgelerin bugünkü hali şöyle:

Anthill (Şişli), Zorlu AVM (Zincirlikuyu), Starcity Outlet Center (Bahçelievler) Zaman Gazetesi (Bahçelievler), Ağaoğlu MyCity (Bahçelievler), Meydan AVM (Bahçelievler), Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Kiptaş Tuzla 2-3 Etap Konutları (Tuzla), DAP Royal Center (Maltepe), Kemalpark Evleri (Esenler), Çınar Olimpia Park Sitesi (Bağcılar), Ataköy Konakları (Bakırköy), Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş), Ortaköy Ermeni Vakfı Arazisi (Beşiktaş), Taş Yapı (Kadıköy), Akasya AVM (Acıbadem)

Ne olmuştu?

17 Ağustos 1999 Depremi Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Resmi raporlara göre depremde 17 bin 480 insan hayatını kaybetti. 23 bin 781 kişi yaralandı. 505 kişi ise sakat kaldı. Resmi olmayan rakamlara göre, 50 bin insan öldü, 100 bin insan ise yaralandı. Çöken 133 bin 683 bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı. 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilendi.Yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2 bin 100 dava açıldı. Bu davalardan bin 800'ü kamuoyunda ‘Rahşan affı' olarak da bilinen, Şartlı Salıverme Yasası'ndan dolayı kapandı. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ceza kararları çıktı. Diğer davalar ise 17 Şubat 2007 Cuma günü 7.5 yıllık zaman aşımı sürelerini doldurarak zaman aşımına uğradı ve düştü.