Depremde yakınlarını ve öğrencilerini kaybetti: Acısını böyle unutmaya çalışıyor

Van'ın Tuşba ilçesindeki Göllü İlkokulu'nda görev yapan Naci Ürker, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde yakınlarını ve öğrencilerini kaybetti. Depremin ardından tayinini Van'a isteyen Ürker, "Öğrencilere ders vererek depremin acısını unutmaya çalışıyorum" dedi.

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Türkiye’yi 6 Şubat’ta sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan Naci Ürker’in hayatını da altüst etti.

Ürker, depremde eşi Hatice ile birlikte yaşadığı apartmanda büyük hasar gördü. Eşiyle birlikte son anda kurtulan Ürker, depremde 20’ye yakın akrabası ve öğrencilerini kaybetti.

Ürker, 38 yıllık öğretmenlik hayatından sonra depremin ardından tayinini Van’a istedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan kızı Hediye Ürker Doğan ve YYÜ Tıp Fakültesi 5’inci sınıfta okuyan oğlu Muhammed Ürker’in yanına yerleşen Ürker, Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi’nde 40 öğrencisi bulunan ilkokula atandı.

Ürker, öğretmenlik mesleğine 1986 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere beldesine bağlı Yaylacık mezrası ilkokulunda başladığını belirterek, “6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde evimiz ağır hasar gördü. Ben ve eşim son anda kurtulduk. Depremde yakınlarımın yanı sıra öğrencilerimi kaybettim.

38 yıldır öğretmenlik yapıyorum. En son Hatay’ın Defne ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Depremde evimiz ağır hasar gördü. Ben de tayinimi Van’a istedim. Bir kızım burada doktor, oğlum da buradaki üniversitede Tıp Fakültesi’nde okuyor. Onların yanına yerleştim” dedi.

Tuşba ilçesine bağlı Göllü İlkokulu’nda 1 ve 2’nci sınıflara eğitim veren Ürker, “Eşim de depremde çok sayıda yakınını kaybetti. Burada her ders öncesi öğrencilerime depreme karşı neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Sonra da ders işliyoruz.

Öğrencilere ders vererek depremin acısını unutmaya çalışıyorum. Tüm öğretmenlerin de gününü kutluyor, şehit olan öğretmen meslektaşlarıma da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu. (DHA)