Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor

İzmir'de yıkıma neden olan 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan apartmanların enkazından kalan molozlar, içinde kıymetli ve özel eşyalar olabileceği düşüncesiyle koruma altında tutuluyor.

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ilçesinde olan 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapı da hasar gördü.

Deprem anında ya da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle sonrasında kontrollü yıkılan binalardan kalan ve içinde eşya parçaları bulunan molozlar, kamyonlarla belediye iştiraki İZBETON A.Ş.’ye ait depolama sahasına götürüldü.

Binaların ismiyle ayrılan bölmelere dökülen molozlar, kıymetli ve özel eşyalar olabileceği düşüncesiyle İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle koruma altında tutuluyor.

Depremzedelere yönelik molozların arasında kalan kıymetli ve özel eşyalarının teslimi için çalışma yapılması bekleniyor. (DHA)