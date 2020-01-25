Depreme canlı yayında yakalandılar

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem, bir yerel televizyonda canlı yayınlanan programda ekranlara yansıdı. Deprem anında yaşanan korku ve panik ekranlara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi.

BÜYÜK PANİK



Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA – DHA)