Depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu
İzmir'de 6.9 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
EVLADININ ÜZERİNE KAPANDI
Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok ise yüzlerine yansıyor.
“TAMAM KUZUM, TAMAM”
Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiçbir şey yok. Tamam kuzum, tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor. (İHA)