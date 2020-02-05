Depremzede kedi yeni evinde

Elazığ depreminden yaralı olarak kurtarılan depremzede kedi Toros tedavisinin ardından Başkanlık makamındaki yeni hayatına başladı. Böcek’in yakından ilgilendiği Toros için sosyal medya hesabı da açıldı.

Elazığ'da yaşanan depremde enkaz altından yaralı çıkarıldıktan sonra Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla bölgedeki Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından Antalya'ya getirilen Toros, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi edildi.

Toros tedavisinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'na getirildi. Bundan sonraki yaşamını Başkanlık makamında geçirecek olan Toros için, başkanlık katına kedi evi yaptırıldı. Başkan Böcek'in yakından ilgilendiği, yanından ayırmadığı Toros, Büyükşehir Belediyesi'nin sevgilisi oldu.

ARTIK MAKAMDA YAŞAYACAK

Yaralı kediye Büyükşehir Belediyesi'nin sahip çıkmaya devam ettiğini belirten Başkan Böcek, “Sosyal medyadan çok mesaj aldık, Toros'a ne oldu diye. Hayvan severlerimizin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Toros'un bakımıyla tedavisiyle ilgili gerekeni yapıyoruz. Toros, Başkanlık makamında yaşıyor ve sağlıklı. Artık burada yaşayacak. Herkes çok sevdi” dedi. Başkan Böcek, basın mensuplarının CHP Genel Merkezi'nde yaşayan ‘Şero' isimli kedi ile ‘Toros'u' bir araya getirir misiniz? sorusuna, “ Tabi ki olabilir. Toros, belediyemizin kedisi olarak yaşamaya devam edecek. Sosyal medya sayfası da açıldı” cevabını verdi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ

Sokak hayvanlarına yönelik ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 80 dönümün üzerinde bir alana sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Kısa sürede ihale sürecini tamamlayacağız. Mevcut barınağımızı da yeniliyoruz. Antalya'da hayvan severlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemizin veterinerlerinin katılımıyla bir çalıştay yapacağız. Sokak hayvanlarının da yaşama hakkı var, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya devam ediyoruz ”diye konuştu.

TOROS SOSYAL MEDYADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kedisi Toros için twitter hesabı açtı. “Merhabalar, ben Toros. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşıyorum” mesajının yer aldığı hesaptan, “Duydum ki beni merak edenler olmuş. Tedavim için bir süre ayrı kaldım, merak etmeyin. Başkanım ile birlikte Antalya’daki minik dostlarınız için çalışmalarımıza başladık bile. Takipte kalın, hayvan dostu projelerimizi ilk siz öğrenin” paylaşımında bulunuldu.