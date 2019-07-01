Dereotu (Anethum graveolens), yüzlerce yıldır mutfaklarda ve tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Hem tohumları hem de yaprakları kullanılabilir. Güçlü, keskin, iştah açıcı bir lezzet ve tat vermenin yanı sıra, esas olarak monoterpen denilen bazı bileşiklerin yanı sıra flavonoidler, mineraller ve belirli amino asitlerden gelen birçok tıbbi özelliğe sahiptir. Peki, Dereotunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Dereotu tohumu, dereotu otu yağı ve taze dereotu, tipik dereotu formlarıdır ve genellikle gıda endüstrisi tarafından unlu mamuller, atıştırmalıklar, çeşniler ve et ürünlerinde ve likörlerde muhteviyat olarak kullanılır. Dereotu iyi bir kalsiyum, manganez ve demir kaynağıdır. Bir antioksidan gıda olarak, flavonoidleri, kendisine inanılmaz sağlık yararları sağlayan bir anti-enflamatuar ve antiviral özellikler sunar. Şimdi dereotunun sağlık için faydalarına bir göz atalım… Dereotunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

DEREOTU NEDİR?

Dereotu (Anethum graveolens), kereviz (Apiaceae) ailesinin bir parçası olan kolay bulunabilen ve yaygın olarak kullanılan yıllık bir bitkidir.

DEREOTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram dereotunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 7.7 g

Enerji: 305 kcal

Protein: 15.98 g

Toplam lipit (yağ): 14.54 g

Karbonhidrat: 55.17 g

Lif: 21.1 g

Kalsiyum: 1516 mg

Demir: 16.33 mg

Magnezyum: 256 mg

Fosfor: 277 mg

Potasyum: 1186 mg

Sodyum: 20 mg

Çinko: 5.2 mg

C vitamini: 21 mg

Tiamin: 0.42 mg

Riboflavin: 0.28 mg

Niasin: 2.81 mg

B-6 Vitamini: 0.25 mg

Folat, DFE: 10 µg

B-12 Vitamini : 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 53 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini [IU] 0

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.73 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.41 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.01 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

DEREOTUNUN FAYDALARI

Dereotu sağlık yararları sağlayan mikro besinlerle doludur. Örneğin, 100 gram dereotu porsiyonu, A vitamini alımınızı artırır. A Vitamini, sağlıklı görmeyi, cildi, bağışıklık fonksiyonunu, büyümeyi ve üreme sağlığını korumanıza yardımcı olan yağda çözünen bir vitamindir. Ayrıca vücudunuzun enfeksiyona direnç göstermesine yardımcı olan önemli bir antioksidan olan C vitamini için de önemli bir kaynaktır.

Dereotu ayrıca iyi bir lif kaynağıdır, folat (hücre bölünmesi ve DNA üretimi için önemlidir), sağlıklı kemikler için kalsiyum, hücre işlevi ve gelişimi için riboflavin, manganez ve demirdir.

Dereotu geleneksel Asya ve Ayurveda tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Şu anda, insanlar aşağıdakiler de dahil bazı tıbbi amaçlar için dereotu kullanıyor. Bunlar:

– Gastrointestinal bozukluklar

– İştah kaybı

– Böbrek hastalığı

– Ateş ve soğuk algınlığı

– Öksürük

– Bronşit

– Bulaşıcı hastalıklar

– Karaciğer ve safra kesesi şikayetleri

– Üriner sistem hastalıkları

– Hemoroid

– Spazmlar

– Nöropati

– Böbrek kolik

– Dysuria (ağrılı işeme)

– Genital ülserler

– Dismenore

– Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları