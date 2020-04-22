Dereotu (Anethum graveolens), kereviz (Apiaceae) ailesinin bir parçası olan kolay bulunabilen ve yaygın olarak kullanılan yıllık bir bitkidir. Gövdesi yeşil ya da mavi-yeşil renkli, yuvarlak kesitli, içi boş ve bir ana gövdeden dallara ayrılan yapıdadır. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan dereotunun içinde hangi vitaminler var? Dereotunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Dereotu yüzyıllardır geleneksel tıpta tedavi amaçlı olarak kullanılmıştır. Eski Mısırlılar parfüm ve kozmetik yapımında kullanırken, eski Yunanlılar ise savaşlarda yaralanan askerlerin yaralarını iyileştirmek için kullanırmış. Bir kültür bitkisi olan dereotu kendiliğinden yetişir ve genellikle kurutularak tüketilir. Dereotu iyi bir kalsiyum, manganez ve demir kaynağıdır. Bir antioksidan gıda olarak, flavonoidleri, kendisine inanılmaz sağlık yararları sağlayan bir anti-enflamatuar ve antiviral özellikleri bulunur. Şimdi, dereotunun içinde hangi vitaminler var? Dereotunun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

DEREOTUNUN BAŞLICA FAYDALARI

– Özellikle çocuklarda karın ağrılarına iyi gelir.

– Dereotu tohumları yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürür.

– Yapraklarının ucundaki uçucu yağlar bağırsaklardaki peristatik maddeleri hareketlendirerek kabızlık sorunu giderir.

– Dereotu içerisindeki zengin kalsiyum sayesinde kemik gelişimine katkı sağlar.

– Kadınlarda adet döngüsünü düzenler.

– İçerisinde bulunan antiseptik yağlar mikroplarla savaşarak enfeksiyonu önler ve ishali tedavi etmeye yardımcı olur.

– Ağız kokusunu önler.

– Dereotunda bulunan flavonoidler ve B vitaminiuyku sorunlarını giderir.

– Dereotu vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşır.

– İdrar söktürücüdür.

– Emziren annelerde süt kalitesini ve süt oranını artırır.

DEREOTUNUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram dereotu yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 7.7 g

Enerji: 305 kcal

Protein: 15.98 g

Toplam lipit (yağ): 14.54 g

Karbonhidrat: 55.17 g

Lif: 21.1 g

Kalsiyum: 1516 mg

Demir: 16.33 mg

Magnezyum: 256 mg

Fosfor: 277 mg

Potasyum: 1186 mg

Sodyum: 20 mg

Çinko: 5.2 mg

C vitamini: 21 mg

Tiamin: 0.42 mg

Riboflavin: 0.28 mg

Niasin: 2.81 mg

B-6 Vitamini: 0.25 mg

Folat, DFE: 10 µg

B-12 Vitamini : 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 53 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini [IU] 0

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.73 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.41 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.01 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg