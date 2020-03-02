Dereyi kirletenlere başkan böyle seslendi: Şeref yoksunu

Bursa'da Orhangazi'den Gemlik körfezine kadar uzanan Karsak Deresi, atık madde nedeniyle bembeyaz aktı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Başta Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan olmak üzere birçok kişi derenin kirletilmesine tepki gösterdi. Başkan Sertaslan, "Karsak deresini bu hale getiren şeref yoksunu seni elbet bulacağım” dedi.

Orhangazi Ovasında küçük dereler tarafından beslenen, Gemlik körfezine kadar dökülen Karsak Deresi'ndeki kirlilik bir vatandaş tarafından cep tolefonuyla görüntülendi. Fabrika atıkları nedeniyle bembeyaz akan derenin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.

CHP’li Gemlik belediye başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın sosyal medya üzerinden dereyi kirletenlere mesajı sert oldu. Başkan Sertaslan, “Karsak deresini bu hale getiren şeref yoksunu seni elbet bulacağım. Biraz cesaretin varsa ben yaptım de, de ki canına okuyayım!” dedi.

ZABITA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri bölgede çalışma başlatarak, dere yatağına atık madde atan firmanın tespitine başladığı öğrenildi.

KARSAK DERESİ

İznik Gölü ile Gemlik Körfezi arasında, Samanlı ile Gemiç Dağları arasında, derin ve uzun bir vadidir. Yaklaşık 8 km uzunluğundadır. Vadinin dibinde, İznik Gölü'nün ayağından gelip, Gemlik Körfezi’ne akan Karsak deresi akmaktadır. Eskiden bu boğaz, çok önemli bir geçit yeri olup, boğazı koruyan derbentçiler bulunmaktaydı. 1097 yılında Haçlılar, İznik’i kuşatmak için bu boğazdan 100 parça gemiyi bir gecede İznik Gölü'ne geçirmişlerdi. Boğazın Orhangazi girişinde, 1960’lı yıllara kadar bir Karakol bulunmaktaydı.