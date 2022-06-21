Dev balık, dünya rekoru kırdı

Geçtiğimiz günlerde Mekong Nehri'nde yakalanan ve bir boz ayı ile aynı ağırlığa sahip olan dev vatoz balığı, dünya rekoru kırdı. Canavar balık olarak anılan vatozun, 300 kilo ağırlığında 4 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Kamboçyalı bir balıkçı tarafından yakalanan dev vatoz balığı, son olarak 2005 yılında Tayland’da yakalanan bir tatlı su balığından 7 kilo daha ağır olmasıyla dünya rekorunu da kırdı. 300 kilo ağırlığındaki balık, yetişkin bir boz ayı ile aynı ağırlığa sahip olmasıyla da dikkat çekti.

Canavar balık olarak adlandırılan dev vatoz, yakalandıktan sonra araştırmacılar tarafından incelenip serbest bırakıldı.

Köpekbalığının uzaktan akrabası olan zehirli balık, Mekong Nehri’nde yakalandı.

USAID tarafından finanse edilen koruma projesi Mekong’un Harikaları’na liderlik eden biyolog Zeb Hogan BBC’ye şunları söyledi: “Bu balığı bulmak ve belgelemek dikkat çekici. Bu, daha da fazlasının varlığına dair bir umut ışığı; çünkü şu anda birçok zorlukla karşı karşıya olan Mekong’da meydana geldi.”

Dev balık, 13 Haziran gecesi Koh Preah adasından yerel bir balıkçı tarafından yakalandı. Ölçüldüğünde balığın 4 metre uzunluğunda olduğu ortaya çıktı. Dev vatoz, tekrar suya bırakılmadan önce incelendi ve kayıt altına alındı. Bu, ekip tarafından mayıs ayından bu yana incelenen ikinci dev vatoz oldu; daha önceki vatoz balığı ise 180 kilo ağırlığındaydı.

Dev tatlı su vatozları, onları yemek isteyenler ve onları akvaryumlarda sergilemek isteyenler tarafından avlanan ve nesli tükenmekte olan bir tür. Canavar balık kancaya takıldığında balıkçılara zorluk çıkarabilir, tekneleri saatlerce nehirde sürükleyebilir ve hatta su altına çekebilir.

Balık, özellikle saldırgan olarak kabul edilmese de 38 cm uzunluğundaki zehirli iğnesi ile zehirleyebilir.

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