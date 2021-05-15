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Dev turnalar 300 yıl sonra İrlanda’ya döndü

İrlanda folklorunun bir parçası olan, orta çağda genellikle evcil hayvan olarak tutulan ve 1700'lerde ülkede soyları tükenen dev turnalar, 300 yıldan sonra geri döndü. Boyları 1.2 metreyi bulan turnalardan bir çiftin, adaya yerleşip yuva yaptığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:46, 15/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Dev turnalar 300 yıl sonra İrlanda’ya döndü

İrlanda’da 1700’lü yıllarında yaşayan ve kültürün bir parçası haline gelen ancak daha sonra nesli tükenen dev turnalar geri döndü. Yetkililer, türün korunması için yerinin açıklanmadığı bir alana yuva yapan turna ailesi olduğunu ifade etti.

Islah etmek için kurutulan bir bataklığa yuva yapan dev turnalar için yetkililer bölgeyi yeniden ıslatmaya başladı.

Yuva yapan turna ailesinin üremesi başarılı olursa bunun 300 yıl sonra bir ilk olacağını belirten ekolojistler, dev turnaların boylarının 1.2 metreyi bulduğunu belirtti. Kanatları açılınca yaklaşık 3 metreyi bulan dev turnalara ait ilk yuvanın geçen sene görüldüğü ve yakın zamanda turnaların üremeye başladığı açıklandı.

Bu durumun dev turnaların İrlanda’da kolonileşmeye hazır olduğuna dair bir gösterge olduğunu ifade eden ekolojistler, ilk yavruların görülmesinin birkaç yıl süreceğini belirtti.

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