Dev yarıklar Karaman’da da görüldü

Konya Ovası'nda görülen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu. Bir pancar tarlasında başlayan ve 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığının bazı yerlerde derinliği 2 metreyi aşıyor.

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Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkiinde bir pancar tarlasında oluşan ve 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığı tarla sahibi başta olmak üzere herkesi korkuttu. Mini obruğu andıran yarığın bazı yerlerinin derinliği ise 2 metreyi aştığı görüldü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Bunların nedenlerine bakmak gerekiyor. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı sularımızın çekilmesinden dolayı Konya’nın Karapınar ilçesinde 500’ün üzerinde obruk oluşmuştu. Geçen günlerde yine Konya’nın Adakale Mahallesi ile Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde oluşan yüzey yarıkları bizim bölgemizde de görünmeye başladı” dedi.

Görüntülerin ürkütücü olduğunu belirten Bayram, “Yeraltı suları 2000’li yılarda yılda 1 metre geri çekilirken, şu anda 20 metre çekilmeye başladı. Bu da ister istemez doğal afetlerin oluşmasına neden oluyor. Tarımın devam edebilmesi için çok acil bir şekilde dış havzalardan su gelmelidir. Hotamış projesinin hemen tamamlanması gerekiyor. Çünkü bizim tarıma ihtiyacımız var. Gerçekten çok ürkütücü bir durum var. Gördüğümüz bu olay Karadağ’ın etrafındaki tüm yerleşim bölgelerini dolaşıyor” diye konuştu. (İHA)

