Devlet 4 aygıra 8.47 milyon ödedi, taylardan 112 milyon kazandı

Devlet tarafından yetiştirilen atlarla ilgili veriler açıklandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin verdiği yanıtlara göre devlet 5 yılda 4 aygır ithal etti ve her birine ortalama 2.2 milyon lira ödedi.

4 AYGIR’A 8.47 MİLYON TL

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 2016-2020 yılları arasında toplam 4 aygır 8.47 milyon TL karşılığında satın aldı.

AT YARIŞLARINDA TÜM İKRAMİYELERİN ÜÇTE BİRİNİ KAZANDILAR

TİGEM tarafından yetiştirilen atlar 2016-2020 yılları arasındaki 5 yılda toplam 332 milyon TL ikramiye kazandı. Bu tutar toplam ikramiyenin yüzde 35.6’sı, yani toplam ikramiyenin üçte birinden fazlası TİGEM atları tarafından kazanıldı.

HER YIL 22.8 MİLYON LİRALIK TAY

TİGEM, 2016-2020 yıllarında tay satışlarından yıllık ortalama 22.8 milyon TL gelir elde etti.

ALTAHA’NIN SPERMASI 46 BİN LİRA

Tarım İşletmeleri tay satışlarının yanında, aygır sperması satışı da yapıyor. 2021 tarifesine göre, Özgünhan ve Altaha’nın ‘taze sperması” 46 bin 296 lira ile en pahalı durumda. Ardından 32 bin 407 lirayla Tamerinoğlu’nun sperması listenin başında… Dondurulmuş spermada ise yine Özgünhan ve Altaha’nın spermaları 24 bin 752 lira ile ilk sırada… Bu aygırların yurtdışı sperma fiyatı ise 50 bin TL…

“AT ÖLÜMLERİNİN NEDENİ SALGIN DEĞİL”

Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM’de at ölümlerinin nedenleri salgın hastalıklardan olmayıp at yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan kaynaklandığını savundu.

“ÖLÜMLER KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYDE”

Bakanlık, “Ölüm oranları kabul edilebilir değerlerin altında seyretmektedir. TİGEM tarafından damızlık amaçlı aygır ve kısrak ithalatı yapılmış ancak yarış atı amaçlı ithalat yapılmamaktadır.

İlginizi Çekebilir Safkan atlara ithalat izni verildi