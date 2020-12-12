Dicle Barajı Diyarbakır’ın 5 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayabilir

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent için yılda Dicle Barajı'ndan aldıkları su miktarının 100 milyon metreküp olduğunu belirterek, Dicle Barajı’nın Diyarbakır'ın 5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dicle Barajı'ndan 32 kilometre isale hattı 172 metre terfi ile içme suyunu arıtıp, kent sakinlerine içme suyu sunduklarını ifade etti.

Barajın depolama hacminin 595 milyon metreküp olduğunu belirten Tutşi, “Dicle Barajı’nın şu anki doluluk oranı yüzde 59,2’dir. Bu oranda bile 500 bin metreküp civarında suyumuz var. Diyarbakır’a yıllık Dicle Barajı’ndan almış olduğumuz su miktarı 100 milyon metreküptür. Yalnızca içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şu an aldığımız miktara göre, Diyarbakır’ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızdaki suyun olması bizim suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor. Fazla kullandığımız zaman gereksiz yere kullandığımız zaman barajdaki tüm su dolu da olsa yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

“SUYUMUZUN KIYMETİNİ BİLELİM”

Su tasarrufu konusunda da çağrıda bulunan Tutşi, “Suyumuza sahip çıkmamız, gereksiz kullanmamamız gerek. Diyarbakır’da içme suyuyla ilgili bir sorun yok. Adil su kullanımı ve tahsilatla ilgili olarak bir sıkıntımız var. Adil su kullanımında da kimsenin hakkına girmemek adına birisi bahçesini sularsa diğeri suya ulaşamıyorsa onun hakkına giriyor demektir. Bu yüzden suyumuzun kıymetini bilip boşa harcamama noktasında tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını rica ediyorum” dedi.

31 AĞUSTOS’TAN ÖNCEKİ BORÇLARA YAPILANDIRMA İMKANI

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nce abonelerin bugüne kadar ödemediği 167 milyon liralık su borcu için başlatılan “Su gibi çözüm” kampanyasıyla, 50 milyon liralık faiz ve cezanın silineceğini hatırlatan Tutşi, vatandaşların kampanyadan faydalanmasını istedi.

Tutşi, “31 Ağustos’tan önceki tüm borçların yapılandırması söz konusu. Bununla birlikte faiz giderleri de siliniyor. 31 Aralık’a kadar müracaat etme kaydıyla tüm abonelerin yasal ve gecikme faizleri silinip borçları da taksitlendirilebiliyor. 2 ayda bir tahsilat olacağı için 36 aya kadar taksitlendirme imkanımız var. Vatandaşlarımızın mevcut borçlarının yapılandırılması için DİSKİ Genel Müdürlüğüne bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)

