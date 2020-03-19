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Didem Arslan’a Corona virüsü hattı şoku!
Didem Arslan’a Corona virüsü hattı şoku!
Haber Türk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Corona virüsü danışma hattı olarak tayin edilen ALO 184'ü canlı yayında aradığında "En yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız" cevabı ile karşılaştı.
Yaşam 19 Mart 2020 - 08:30

Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye’nin Nabzı programında Corona virüsü şüphesi olan hastaların ne yapması gerektiği ele alındı. Programın bir bölümünde Arslan, ALO 184’ü canlı yayında test etmek amacıyla aradı. Telesekretere bağlanan Arslan, “Aramanız Corona virüsü hastalığı ile ilgili mi? Kendinizde ya da yakınınızda hastalık belirtisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ateşiniz var mı? Nefes alıp verme zorluğunuz var mı?” sorularının tümüne “Evet” yanıtını verdi.

Soruların ardından telesekreter, “Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız” diyerek Arslan’ı hattan düşürdü.