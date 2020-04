Dijital hayata geçiş, corona virüsü ile geldi

Tüm dünyaya hızla yayılan Covid19 salgınının asıl çoğalma yeri kalabalık ortamlar. Sürekli temasa maruz kalmak yine yayılmasında bir hayli etkili. Hal böyle olunca yeni gelen yasaklar ile herkes birbirinden uzaklaştı. Ve artık, iş yerleri evlere taşındı. Herkes birbirinden izole olarak yaşamaya alıştı.

Bu alışkanlığı daha mümkün kılan sohbet trendlerinden de söz etmek gerekiyor. Şöyle ki uzakta olan sevdikleriniz ile dijital ortamdan görüşme sağlayabilirsiniz. Hatta çalışanların ortak bağlantılar eşliğinde toplantı bile yapması mümkün. Gelkeyfim ile sohbet ortamı yüz yüze olmakta ziyade dijital ortama uzandı.

Yeni Trend: Görüntülü Konuşma

Görüntülü chat ortamı trend haline geldi. Bu sayede herkes özgürce görüşme sağlayabiliyor ve özlem giderebiliyor. Diğer türlü yüz yüze görüşmeler salgın nedeniyle şüphe uyandırıyor. Ve bu duruma karşılık yeteri kadar samimi bir görüşme sağlamak mümkün değil.



Görüntülü konuşmalar ise tam tersi samimiyeti ve paylaşımları arttırdı. Başta daha sağlıklı ve trend durumda olduğu için de önce çıktı. Herkes özgürce sevdikleri ile görüşebiliyor. Bunun için; Görüşme yapacak kişiler internet bağlantılarını kontrol etmeli. Uygun programlardan bağlantı gerçekleşmeli.

Neyse ki Covid19 salgınından kaynaklı olarak zaten gelişen dijital ortam, iyice öne çıktı. Gelişmiş görüntülü konuşma trendleri bu döneme damga vurdu. Gerek iş gerekse özel hayata dahil olan dijital imkanlar, hayatın normale dönmeyeceğinin sinyallerini vermekte.

Dönem Dijital Sohbet Dönemi!

Sohbetler eskisi gibi yüz yüze ve temas halinde olmuyor. Covid19 salgınından dolayı herkesin birbirine şüphe ile yaklaştığı bir döneme girdik. Ve kısa sürede bu şüphe dağılacak gibi durmuyor. Bunun için; Son trend sohbet imkanları öne çıktı. Dijital ortam iletişimi mümkün kıldı. Her geçen gün gelişen dijital imkanlara yenileri ekleniyor. Mesela son trend görüntülü konuşmalar başı çekmiştir. Kesintisiz olarak bağlantılara geçenler sevdikleri ile an be an görüşme sağlayabiliyor. Hatta iş hayatına da dahil olan görüntülü konuşmalar toplantılar için öne çıkmıştır. Sonuç olarak yeni dönemde bu imkanlardan herkesin faydalanacağı açık durumda. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi gözüküyor.