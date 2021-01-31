Dijitalleşmede beş yıllık mesafe iki ayda alındı

Dünyayı etkileyen ve beraberinde birçok kısıtlamayı zorunlu kılan COVID-19 salgınıyla eski teknolojiler hızla yerini yenilerine bırakırken, dijitalleşmenin yolculuğu da bu süreçte hızlandı. Yapılan araştırmalar bireyler ve iş dünyasının dijitalleşme alanında salgınla birlikte sekiz hafta içinde tam beş yıl ileriye gitmeyi başardığını gösteriyor.

DİJİTAL EĞİTİMLER HIZLANDI

Pandemiyle birlikte bankalar hızla uzaktan satış ve hizmet ekiplerine geçtiler ve müşterilere dijital erişim başlattılar. Marketler, birincil işleri olarak çevrimiçi sipariş ve teslimata geçti. Pek çok bölgedeki okullar yüzde 100 çevrimiçi öğrenime ve dijital sınıflara dönüştü. Doktorlar, daha esnek düzenlemelerin yardımıyla “teletıp” vermeye başladılar.

McKinsey'in yayınladığı ‘CovId-19- Toparlanma dijital olacak” raporunda dijital kanalları ilk kez kullananların yüzde 75'inin işler “normale” döndüğünde onları kullanmaya devam edecekleri belirtiliyor. Birçok kuruluşun neredeyse bir gecede uzaktan çalışma modeline geçtiği hatırlatılan raporda, şirketlerin bu yeni ortamda başarılı olmak için rakipleri ile dijital kanallar alanında rekabette öne çıkmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yapay zekaya odaklanmalı

Çoğu şirket için bugüne kadar yapılan hızlı değişikliklerin dijitalleşmenin yalnızca ilk aşamasını temsil ettiği belirtilen McKinsey raporunda şirketlere 90 günlük bir dijitalleşme planı öneriliyor. Bu plana göre şirketler değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak dijital yatırımları yeniden gözden geçirmeli ve hızlandırmalı. İş operasyonlarını iyileştirmek için yapay zeka kullanımına odaklanılmalı. Raporda, dijitalleşme hızını iki katına çıkarabilen şirketlerin rekabette öne çıkabileceği belirtiliyor.